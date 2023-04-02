حي شرق أسيوط يوقف حالة بناء مخالف لعقار ويتحفظ على المعدات

نفذت رئاسة حي شرق أسيوط، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي حالة إزالة لعقار مخالف ووقف حالة البناء بشارع عبداللطيف يوسف المتفرع من شارع الجلاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المعدات المستخدمة.

رصد عقار مخالف

وقال عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط، في بيان أنه وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التصدي لعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية تبين قيام أحد المواطنين بالبناء بالشكل المخالف بشارع عبد اللطيف يوسف المتفرع من شارع الجلاء دائرة الحي.

إزالة المخالفة والتحفظ علي المعدات

وأضاف رئيس الحي أنه على الفور توجهنا إلى مكان المخالفة برفقة سيد عباس نائب رئيس الحي وفريق قسم الإشغالات بقيادة رشاد محمود مدير قسم الإشغالات وسيد الموشي وتوجهوا إلى مكان البلاغ وعلى الفور تم الإزالة لأعمال العقار المخالف بالكامل ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتخاذ الاجراءات القانونية مشددا على نوابة بالمتابعة المستمرة وتشكيل الحملات لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة، في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.