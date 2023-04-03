الكبار بـ«أوبك+» يتجهون لتخفيض إنتاج النفط لأكثر من 1.65 مليون برميل يوميا

اتجه الأعضاء الكبار بمجموعة «أوبك بلس إلى تخفيض إنتاجهم من النفط طوعا إلى أكثر من 1.65 مليون برميل يوميا، والمقرر أن يبدأ مطلع شهر مايو 2023 وحتى نهاية العام الجاري.

9 دول تعلن نيتها تخفيض إنتاجها من النفط

أعلنت 9 دول من كبار أعضاء مجموعة «أوبك بلس» نيتها تخفيض إنتاجها من النفط طواعية، وهي السعودية وروسيا والعراق وسلطنة عمان والجزائر والإمارات والكويت وكازاخستان والجابون.

ووفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، فإنَّ دولته ستنفذ التخفيض الطوعي من إنتاجها للنفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بداية من أول مايو 2023 وحتى نهاية العام الجاري، وهي الحصة نفسها التي تنوي روسيا أيضا خفضها في الموعد نفسه.

إنتاج النفط سيتراجع بمقدار 1.65 مليون برميل يوميا

يشار إلى أنَّ هناك تنسيقًا بين الدول التي تنوي التخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط، وأنَّ مقدار الإنتاج المقرر تخفيضه يوميًا لـ9 دول مجتمعة سيزيد على 1.65 مليون برميل.

وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنّ قرار تخفيض إنتاج النفط الطوعي يأتي كإجراء احترازي؛ لدعم استقرار أسواق البترول.