الإمارات تعلن تخفيض إنتاج النفط 144 ألف برميل يوميا أول مايو 2023

أعلنت دولة الإمارات عن تخفيض إنتاجها اليومي من النفط طواعية 144 ألف برميل يوميًا، بدءًا من مطلع مايو المقبل، رسميا.

وزير الطاقة الإماراتي: تخفيض الإنتاج اليومي للنفط 144 ألف برميل

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فإنَّ وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، قال إنَّ بلاده ستعمل على تخفيض إضافي لـ إنتاج النفط طواعيةً بمقدار 144 ألف برميل يوميا.

بدء تخفيض إنتاج الإمارات للنفط في أول مايو 2023

وأضاف «المزروعي» في تصريحاته اليوم الأحد، أنَّ قرار تخفيض إنتاج النفط سيبدأ تفعيله بدءاً من أول مايو 2023، ليستمر حتى نهاية العام الجاري، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس».

تخفيض إنتاج النفط إجراء احترازي لتحقيق التوازن

وصف الوزير الإماراتي للطاقة والبنية التحتية هذه الخطوة، بأنها إجراء احترازي لتحقيق التوازن بسوق النفط في إطار تخفيض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ 33 لـ «أوبك بلس» المنعقد في 5 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر، أنَّ «أوبك بلس» قررت عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية وحددت غدا الإثنين موعدا للاجتماع عبر تقنيات الاتصال المرئي.