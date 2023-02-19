«أوبك»: تراجع إنتاج النفط الخام في أسواق الطاقة لـ29 مليون برميل يوميا

أعلنت منظمة أوبك، في تقرير رسمي، تراجع إنتاج النفط الخام خلال شهر يناير 2023، إذ بلغ متوسط الإنتاج خلال الشهر 29.12 مليون برميل يومي بعد تراجعه هامشيًا بمقدار 60 ألف برميل يوميًا.

وكشفت مصادر أوبك الثانوية عن انخفاض الإنتاج، خلال الشهر، إن كان بوتيرة أبطأ قليلاً بلغت 49 ألف برميل يومياً؛ ليصل متوسط الإنتاج إلى 28.9 مليون برميل يوميا.

تراجع إنتاج النفط الخام

وجاء في التقرير الشهري، يعكس التراجع خلال الشهر إلى انخفاض الإنتاج بصفة رئيسية في السعودية والعراق وإيران، والذي قابله جزئيا ارتفاع الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا وأنجولا والكويت، وفقاً لمصادر الأوبك الثانوية.

كما رفعت «أوبك» في تقريرها الشهري كمية الخام التي ستحتاجها لضخها هذا العام بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا إلى متوسط 29.42 مليون برميل يوميا، وقالت المجموعة إنّها ستبقي على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية العام على الرغم من التخفيضات التي أعلنتها روسيا ومع انخفاض الإنتاج في يناير 2023، زاد التزام «أوبك» بالتخفيضات المتفق عليها إلى نسبة 172% مقابل نسبة 161% المسجلة في ديسمبر 2022.

وانخفض إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر ليصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا خلال يناير 2023 10.38 مليون برميل يوميا، وفقا لوكالة بلومبيرج

زيادة إنتاج النفط

ومن ناحية أخرى، صرح وزير النفط السعودي في وقت سابق، بأن المملكة العربية السعودية تنتظر إشارات، أوضح لزيادة إنتاج النفط وأن السيناريو الجيوسياسي العالمي الحالي وتقليص الاستثمار في القطاع، قد يؤدي إلى نقص في إمدادات النفط الخام، خلال الفترة المقبلة.