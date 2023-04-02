مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بعزبة النخل في القاهرة

لقي شاب مصرعه إثر حادث تصادم مع سيارة نقل بمنطقة عزبة النخل بالمرج بمحافظة القاهرة، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى جثة هامدة فيما فر سائق السيارة بعد الحادث تاركًا السيارة في مكان الحادث.

تفاصيل مصرع شاب في القاهرة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا، يفيد بمصرع أحد الأشخاص يبلغ من العمر 26 عامًا بشارع ترعه التوفيقية بعد نزله كوبري العصارة بعزبة النخل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرعه وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه بثلاجة حفظ الموتى، تمهيدا للتصريح بدفنه.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب كان متواجدا بمنطقة عزبة النخل، وفوجئ بسيارة نقل مسرعة، مما أدى إلى مصرعه في الحال وفر السائق هاربًا تاركا السيارة.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها، لتحديد أرقام السيارة للقبض على السائق المرتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.