موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023

ينتظر جمهور أحمد مكي، موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكبير أوي 7، إذ يُعرض المسلسل الكوميدي حصريًا على قناة «أون» عقب أذان المغرب مباشرة، بعد اشتعال الأحداث وخطبة «جوني» للبلوجر «شروق كلنا سوا» التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكبير أوي 7

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكبير أوي 7، يكون على قناة on يوميًا في الساعة 6:15 مساءً، عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7، حول المشاكل الزوجية والفتور الذي يصيب الأزواج بعد فترة قصيرة من الزواج، وعلاقة «الكبير» بـ«مربوحة» التي غلب عليها الملل على نحو دفعهما للذهاب إلى استشارية علاقات زوجية.

وشهدت الحلقات السابقة، هوس السوشيال ميديا والجري وراء التريند والربح المادي من خلال نشر فيديوهات على تطبيق تيك توك وزيادة عدد المتابعين، إذ اقتحم «جوني» هذا المجال بسبب الربح المادي بعد أنّ قرر ارتباطه بالبلوجر الشهيرة «شروق كلنا سوا».