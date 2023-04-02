موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023 يشغل محركات بحث الكثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء 7 الذي يعرض على شاشة قناة on خلال السباق الرمضاني 2023، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة هذا العام، ومسلسل الكبير أوي الجزء 7 هو مسلسل اجتماعي كوميدي يناقش عددًا من القضايا المجتمعية.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023

ويمكن متابعة موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023 في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والساعة 6:30 صباحًا، وإعادة ثالثة في الساعة 12:30 ظهرًا، ويمكن متابعة قناة on من خلال التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023، يكشف عن تفاصيل الأحداث بين جوني والكبير أوي ومربوحة بعد علمهم بخطوبة جوني عن طريق السوشيال ميديا، الأمر الذي أثار غضب الكبير وجعل مربوحة تطلب الطلاق من الكبير لاعتقادها بأنهم لم يدعوها إلى حفل الخطوبة.

موعد مسلسل الكبير أوي الجزء 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عبر شاشة قناة on في الساعة 6:15 مساءً يوميًا، بعد أذان المغرب.