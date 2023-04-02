مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11.. هل تستمر علاقة جوني وشروق كلنا سوا؟

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي، اتفاق البلوجر شروق كلنا سوا التي تجسدها الفنانة أيتن عامر مع جوني، إتمام خطبتهما لجلب العديد من المشاهدات التي تعود عليهم بملايين الجنيهات خلال عام واحد فقط، شرط بث حياتهما اليومية للمتابعين، ليقتنع جوني ويوافق على الاتفاق ويعلنان خطبتهما.

ويصطحب جوني شروق كلنا سوا معه إلى المزاريطة داخل دوار الكبير أوي في أول تعارف بينهما.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

وضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عددا من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان أحمد السقا والفنانة نور اللبنانية، والراقصة البرازيلية لورديانا، وعلاء مرسي، وأوتاكا، ومحمد توب، وأيتن عامر.