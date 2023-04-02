أحمد عمر هاشم في 72 ساعة في رمضان.. سفر ومرض وتكريم

72 ساعة مرت مختلفة على الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كانت بدايتها زيارة للجزائر، لحضور الدروس الحسينية، وانتهت بوعكة صحية له أقلقت عليه كل محبيه.

البداية كانت عند زيارة الدكتور أحمد عمر هاشم للجزائر؛ من أجل حضور أحد المؤتمرات بالجزائر، لكن تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، جعلته يضطر إلى الهبوط في مالطا، مساء الخميس الماضي، ليتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

طائرة طبية مخصصة لعودة أحمد عمر هاشم للقاهرة

وعلى الفور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر.

وعلى الرغم من تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم، إلى وعكة صحية، إلا أنه تم اختياره شخصية العام الإسلامية، من قبل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اليوم الأحد، وذلك تقديرا لدوره الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين، بحسب ما قاله الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن.

الحالة الصحية لعمر هاشم

وكان الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مؤكدا أنها شهدت تحسنا خلال الساعات الماضية كما تحدث معه ومع عدد من مقربين منه.

كشف الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مؤكدا أنها شهدت تحسنا خلال الساعات الماضية كما تحدث معه ومع عدد من مقربين منه.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حديثه عن تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قائلا: «ضغط الطائرة تسبب في مشكلة في التنفس، كما أنه كان في فرنسا قريبا لعمل تحاليل».

وبخصوص ما دار في الحديث بينه وبين الدكتور عمر هاشم قال الدكتور عبد الغني هندي: «قال عايزين نشكر الرئيس على تدخله وتخصيص طائرة تأتي به من مالطة، كما قال الحمد لله ربنا لطف»، ومن المقرر أن يخرج عمر هاشم من المستشفى خلال يوم أو إثنين.