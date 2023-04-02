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خالد الجندي عبر قناة الناس: اهتمام الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم لفتة راقية

كتب:

شريف سليمان
05:14 م | الأحد 02 أبريل 2023
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، قائلا: «أكرمنا بالاهتمام بعلماء المسلمين، فقد اهتم بحالة الدكتور أحمد عمر هاشم، ربنا يشفيه ويعافيه ويعفو عنه»، مشددا على أنها لفتتة راقية من الرئيس السيسي.

أحمد عامر هاشم أستاذا للجندي

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الأحد: «الوالد الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم كان أستاذي في قسم الحديث بكلية أصول الدين، طول عمري وأنا تلميذ فضيلته شفاه الله وعافاه ومتعه بالصحة والعافية وأن يرحمنا ويرحمه برحمته».

وعكة صحية

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يمر بوعكة صحية، لكن اللمسة الحانية وتكريم أهل العلم المتمثلة في تصرف الرئيس السيسي بأن أرسل له طائرة طبية مجهزة لنقله للبلاد لمعالجته والاهتمام بحالته، شيء راقي للغاية ويدل على نبل وقيم إنسانية عظيمة جدا وندعو للدكتور أحمد عمر هاشم أن يكرمه الله ويعافيه ويعفو عنه ويطيل لنا في عمره».

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بقلم شريف سليمان