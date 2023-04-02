فريق طلائع الشباب والرياضة بأسيوط يشارك في مبادرة «ريحانة»

شارك فريق طلائع الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في فاعليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة" والذي تنظمه الإدارة العامة للبرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 1 إلى 6 من أبريل الجاري.

مجالات التوعية الصحية والنفسية

وقال الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في بيان إن المعسكر تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة في مجالات التوعية الصحية والنفسية، والكشف الذاتي، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع السوشيال ميديا، والأمن السيبراني، والقيادة النسوية، والإتيكيت والتغذية السليمة بالاضافة إلي ورش تفاعلية للمهارات الحياتية، والتوعية بالتنمية المستدامة.

زيادة وعي الفتيات

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة تهدف الى تمكين وزيادة وعي الفتيات من خلال مجموعة من ورش العمل والمحاضرات وممارسة بعض الأنشطة الرياضية والترويحية، إلى جانب نشر الوعي بين الفتيات وكافة فئات المجتمع بالحقوق المكفولة لهم من الدولة، وتمكين الفتيات بآليات تحقيق الذات، وتوعيتهم بمبادرات ريادة الأعمال ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.