مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. يعرض بعد قليل على شاشة ON

يعرض بعد قليل، مسلسل ضرب نار الحلقة 11 بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة انتهت بزواج «مهرة» و«جابر الكوماندا».

مسلسل ضرب نار الحلقة 11

وتتضمن مسلسل ضرب نار الحلقة 11 تصاعد صراع جابر الكوماندا بعد وفاة والدته، مع رد فعل ياسمين عبد العزيز عن سجن أحمد العوضي، حيث قررت «مهرة» التوجه للقسم للتعرف عن التهمة التي يواجهها زوجها، لتتفاجأ بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة، وهو ما أدى لأن يكون رد فعلها صادما وغير متوقع.

موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 11

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 11 حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار تشييع جثمان والدة «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، ثم دخوله السجن، بعدما سلم نفسه للشرطة، إلا أنه هرب وقابل «مهرة» ياسمين عبدالعزيز، حيث اعترف لها بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة، لتقوم بطرده من الشقة.