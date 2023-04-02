مسلسل ضرب نار الحلقة 11 الليلة.. صراع جابر الكوماندا بعد وفاة والدته

تُعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضي أحداثا متسارعة انتهت بزواج «مهرة» و«جابر الكوماندا».

مسلسل ضرب نار

وتتضمن الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار تصاعد صراع جابر الكوماندا بعد وفاة والدته، مع رد فعل ياسمين عبد العزيز على سجن أحمد العوضي، حيث قررت «مهرة» التوجه للقسم للتعرف عن التهمة التي يواجهها زوجها، لتُفاجأ بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة، وهو ما أدى أن يكون رد فعلها صادما وغير متوقع.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار تشييع جثمان والدة «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، ثم دخوله السجن، بعدما سلم نفسه للشرطة، إلا أنه هرب وقابل «مهرة» ياسمين عبدالعزيز، حيث اعترف لها بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة، لتقوم بطرده من الشقة.