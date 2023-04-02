مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 11.. أحمد مكي يضع كاميرات مراقبة في الدوار

العديد من الأحداث الكوميدية كانت ضمن الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي7، والذي يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة.

الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي7

وكان من أبرز الأحداث الكوميدية في الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، رفض الكبير تواجد «شروق كلنا سوا» خطيبة جوني، والتي تؤدي دورها الفنانة أيتن عامر، معهم في منزل واحد؛ لأنهم مخطوبين فقط، ليكشف الكبير لجوني أنه قام بتركيب كاميرات في جميع الدوار بعد تعرضه للسرقة، حيث تم سرقة المكسرات الخاصة به الكاجو والفسدق.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة7

ويكتشف جوني أثناء تواجده مع مربوحة أنها هي من قامت بسرقة الكبير ليقوم بتصويرها حتى لا تخبر الكبير بسره، وهو أن خطبته من شروق مجرد «مصلحة فقط»؛ من أجل زيادة مشاهدات على التيك توك.

مسلسل الكبير أوي7

يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية 2:00 مساء في اليوم التالي.