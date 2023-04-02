البيت الأبيض ينصح «أوبك بلس» بعدم تخفيض إنتاج النفط ويصفها بـ«غير منطقية»

نصحت الإدارة الأمريكية متمثلة بالبيت الأبيض، مجموعة أوبك بلس بألا تمضي في قرارها بتخفيض إنتاجها من النفط طوعيا.

وبحسب تصريحات لإدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، اليوم الأحد، فإنَّ التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط والتي أعلنتها مجموعة دول «أوبك بلس» «غير منطقية».

ووفقا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الذي قال «لا نعتقد أن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت»، «بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق، وقد أوضحنا ذلك».

9 دول تنوي تخفيض إنتاجها من النفط طواعية أول مايو 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت 9 دول من كبار منتجي النفط بتحالف «أوبك بلس» نيتها في تخفيض الإنتاج اليومي للنفط طواعية بأكثر من 1,65 مليون برميل، وهذه الدول هي «السعودية، وروسيا، والإمارات، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وسلطنة عُمان، والجابون».

تخفيض أوبك بلس إنتاجها من النفط سيبدأ أول مايو 2023

ووفقا لتصريحات مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، فإنَّ تخفيض إنتاج النفط الطوعي سيبدأ تنفيذه مطلع شهر مايو المقبل وحتى نهاية 2023، ويهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

فيما يتوقع أن تخفض كل من السعودية وروسيا منفردتين إنتاجها من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً لكل منهما على حدى.