وزير الطاقة السعودي: قرارات أوبك بلس بعيدة عن السياسة

ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن أوبك بلس تبتعد عن السياسة في عملية اتخاذ القرار والتوقعات المختلفة.

قرار صائب

وأضاف وزير الطاقة السعودي في خبر نقلته قناة «العربية»، أن قرار أوبك بلس في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية تبين أنه القرار الصحيح لدعم الأسواق.

عدم تسييس الإحصاءات

وتابع وزير الطاقة السعودي: «تسييس الإحصاءات والتوقعات يثير حفيظة المستهلكين ويربك السوق»، وأعلنت الدولة المنضوية تحت أوبك بلس تخفيض أسعار الطاقة من أجل العمل على استقرار الأسعار بعد ارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية.