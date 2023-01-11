توقعات بانخفاض أسعار النفط خلال عام 2023

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام واستهلاك المنتجات البترولية لهذا العام، متوقعة نموا أكبر في 2024، لكنها خفضت توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الجاري، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

أسعار خام برنت وغرب تكساس والغاز الطبيعي خلال 2023

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، في تقرير الآفاق قصيرة الآجل، أن متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي قد يبلغ 77.18 دولار للبرميل خلال 2023، ما يمثل انخفاض بنسبة 10.6% مقارنة بالتقديرات السابقة، كما خفضت توقعاتها لسعر خام برنت القياسي خلال العام الجاري إلى 83.10 دولار للبرميل، بهبوط 10% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 92.36 دولار.

ارتفاع إنتاج النفط الخام

وفي سياق متصل، توقعت الإدارة ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 550 ألف برميل يوميا إلى 12.41 مليون برميل يوميا في 2023، مقارنة مع تقديراتها السابقة بارتفاع بواقع 470 ألف برميل يوميا، وبزيادة 0.6%، كما توقعت ارتفاع استهلاك الوقود بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 20.44 مليون برميل يوميا في 2023، بزيادة قد تصل إلى 20.63 مليون برميل يوميا خلال 2024.

ومن ناحية أخرى، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لسعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 9.8% إلى 4.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.