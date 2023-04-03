مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11.. أحمد مكي يكتشف خطوبة جوني وأيتن عامر

اكتشف «الكبير أوي» الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7، ويُعرض عقب الإفطار على قناة on، حقيقة خطوبة شقيقه «جوني» من البلوجر «شروق كلنا سوا» وتجسد شخصيتها الفنانة آيتن عامر.

الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7، كشف «جوني» لزوجة شقيقه «مربوحة» وتلعب دورها الفنانة رحمة أحمد، حقيقة الخطوبة من «شروق كلنا سوا»، وأنّ الأمر عبارة فقط عن «بيزنس» من أجل حصد مشاهدات كثيرة عبر تطبيق التيك توك، وطلب منها ألا تفصح بهذا الكلام لـ«الكبير».

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11

ولم تستطع «مربوحة» كتمان السر، وذهبت لـ«الكبير» وكشفت له ما يحدث، وأنها كانت تعلم حقيقة الخطوبة القائمة على المصلحة فقط، ليثور «الكبير» بسبب إخفاء الأمر عنه.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

وضم مسلسل الكبير أوي، مجموعة من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان أحمد مكي، بيومي فؤاد، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، أما أبرز ضيوف الشرف، كان من بينهم أحمد السقا، والراقصة البرازيلية لورديانا، والفنانة نور اللبنانية وعلاء مرسي.