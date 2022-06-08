حاتم صلاح: باروكة نفادي في الكبير أوي كانت فكرة أحمد الجندي

عبر الفنان الشاب حاتم صلاح عن سعادته بتقديم شخصيتين مختلفتين تماما في مسلسلي «الكبير أوي» و«فاتن أمل حربي»، حيث تم عرضهما في شهر رمضان 2022، وحقق من خلالهما نجاحاً كبيراً .

وعن نجاح شخصية نفادي تحدث حاتم خلال لقاءه له مع برنامج «Theinsider بالعربي»: « أحمد مكي شجعني لأني خوفت من النقد والشتيمة في أول الحلقات وقالي ده العادي لحد ما الناس تتعود عليكم».

وكشف «حاتم» خلال اللقاء أن الباروكة التي ارتداها خلال أحداث المسلسل كانت فكرة المخرج أحمد الجندي والذي كان سبباً أيضا في نجاح الشخصية.

حاتم صلاح يتحدث عن مسلسل «فاتن أمل حربي»

وأكد «حاتم» أن المخرج ماندو العدل كان سبباً في تكبير دوره خلال أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» بسبب إعجاب فريق عمل المسلسل به، وقال: «كنت رايح على دور صغير وأستاذ ماندو هو اللي كبر دوري وجعل لشخصية محامي سيف دور أكبر في الأحداث».

وتحدث حاتم أيضا عن صعوبات تصوير المسلسلين في نفس الوقت والذي جعله يذاكر الشخصيات طول الوقت بتركيز شديد حتى يستطيع الفصل بينهما طول الوقت.

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغني، وسليمان عيد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحي، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.