حاتم صلاح: اتشتمت بسبب دور «نفادي».. وما نفعتش في أي شغل روحته

كشف الفنان حاتم صلاح، الذي أدى دور «نفادي» في مسلسل «الكبير أوي 6»، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، عن كواليس دخوله عالم الفن، قائلا إنه خريج كلية التجارة جامعة عين شمس، لكنه لم يعمل بشهادته بعد ذلك، ولكن قبل دخوله عالم التمثيل عمل في مجال المبيعات.

حاتم صلاح: «قلت مش هعرف أدخل الوسط الفني»

وأضاف حاتم صلاح، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه قرر بعد تخرجه في الكلية عدم الدخول في عالم التمثيل، ولكنه كان ينوي العمل في مهنة يحصل منها على دخل ثابت، متابعا: «قلت مش هعرف أدخل الوسط وأحتك بالناس».

وأشار إلى أنه عمل في شركة تأمين، ثم عمل في الشحن الجوي والبحري، متابعا: «كل شغلانة كنت بقعد فيها 3 شهور يمشوني، لما بيقولوا الموضوع في تارجت بمشي لأني مش عارف أحققه، السيلز بيقبض أول 3 شهور بعد كدا تارجت».

حاتم صلاح: اتشتمت كتير بسبب «نفادي»

ولفت إلى أنه قرر بعد ذلك الدخول في الوسط الفني ليكون مساعد المخرج محمد ياسين في مسلسل «موجة حارة»، وهي مهنة صعبة، ثم عمل مساعد مخرج مع الفنان رامي إمام والفنان الكبير عادل إمام، متابعا «مكنتش بنام بس قولت أتعلم وأشوف الناس في اللوكيشن، وقررت بعدها مشتغلش في الإخراج ولكن في التمثيل فقط».

وعن دوره في مسلسل الكبير أوي 6 قال: «في الأول اتشتمت جامد، مكنتش متخيل، وبعد تالت يوم من عرض المسلسل بدأوا الناس تقتنع إني بضحك».