مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11.. ابن ياسر جلال يترك المنزل بعد اكتشاف علاقته بـ«بثينة»

انطلقت الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة اليوم، حيث شهدت عدد من الأحداث المثيرة، خاصة بعد انتهاء الحلقة السابقة على اكتشاف ابن ياسر جلال الذي من أبطال مسلسل علاقة مشروعةعلاقته بـ«بثينة» الفنانة مي عمر.

الحلقة الـ 11 من مسلسل علاقة مشروعة

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال بمشهد بين ياسر جلال وزوجته «عاليا» التي كانت تقلق على ابنها الذي ترك المنزل عندما اكتشف علاقة والده بـ«بثينة» الدور الذي تجسده الفنانه مي عمر.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ 11

اتصلت «عاليا» زوجته ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة بابنها لكي تتطمئن عليه وسألته عن سبب خروجه من المنزل ليرد عليها الأخر أنه ذهب لأحد أصدقائه بسبب وفاة والده ولكن لم تقتنع «داليا» الدور الذي تجسده الفنانه داليا مصطفى بكلام ابنها .

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.