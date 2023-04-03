موعد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم وتوقيت الإعادة

يترقب قطاع كبير من جمهور الفنان أحمد مكي، معرفة موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض خلال رمضان 2023، على شاشة قناة on.

موعد مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي موعد مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي، يوميًا على قناة on، بحيث يكون العرض الأول في تمام الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 2 مساءً.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

شارك في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، كل من الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل.

كما ضم الجزء السابع، مجموعة من ضيوف الفن، أبرزهم أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، علاء مرسي الذي جسد دور المريض النفسي واختطف «مربوحة» في أثناء تواجدها مع الكبير في القاهرة قبل أن ينجح «الكبير» في إنقاذها، آيتن عامر في دور البلوجر شروق كلنا سوا، ونور اللبنانية في دور استشارية علاقات زوجية.