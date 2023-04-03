انطلاق فعاليات ليالي مطروح الثقافية اليوم.. شعر بدوي وفنون شعبية

قال محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح، إن الليالي الثقافية التي تنطلق اليوم الاثنين على مستوى المحافظة تشمل أنشطة مختلفة، بهدف تقديم وجبات ثقافية وفنية دسمة يستفيد منها جميع المراحل العمرية، سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن.

تراث البادية

وذكر مدير فرع ثقافة مطروح لـ«الوطن»، أن الشعر البدوي والنثر يأتي ضمن الأمسيات الثقافية التي يُجرى تنظيمها من خلال شعراء مطروح، بالتعاون مع أندية الأدب من النادي المركزي والأندية الفرعيه في مدينتي مرسى مطروح وبراني، ويشارك فيها كبار الشعراء من أبناء العائلات والقبائل المختلفه الذين يعكسون تراث البادية، من قصائد الشعر والدواوين المتنوعة.

فرق فنون شعبية

وأشار «حمدي»، إلى أن هناك عروضا من الفنون الشعبية المختلفة سيُجرى عرضها على مسرح نادي مطروح الاجتماعي، من فرق الفنون الشعبية بمطروح والإسكندرية، وكذلك فرق فنية وموسيقية من عدة محافظات، منها الفيوم والقاهرة ومحافظات الصعيد، وستعرض بشكل يومي عروضا متنوعة، كما تتواصل الأمسيات يوميا في الفترة المسائية من خلال خطة فرع ثقافة مطروح حتى نهاية شهر رمضان.