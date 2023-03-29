أسماء الفائزين في اليوم الخامس من المسابقة الثقافية الرمضانية لـ«مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية، لليوم الخامس من شهر رمضان 1444 هجري - 2023 ميلادي والتي أطلقتها الشركة من خلال بوابتها الإلكترونية، على أن يتمّ الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان.

أسماء الفائزين في اليوم الخامس من المسابقة

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية خلال اليوم الخامس من رمضان 1444 هجرية 2023 ميلادية، كالتالي:

- الفائز الأول: محمد رزق عبدالفتاح.

- الفائز الثاني: سامح صبحي عبدالله.

- الفائز الثالث: حنان سيد محمد.

تنفيذ المسابقة الثقافية الرمضانية من خلال البوابة الإلكترونية للشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على «فيس بوك»، إلى أنَّ الشركة تقوم بتنفيذ المسابقة الثقافية الرمضانية للمرة الرابعة على التوالي من خلال البوابة الإلكترونية للشركة.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول، إضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا (اختيار من متعدد).

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميًا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيسبوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية «الجوائز يوميا»، كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيهًا.

- الجائزة الثانية 150 جنيهًا.

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.

وسيتمّ تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر بـ500 جنيه لكل متسابق منهم.