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الصالون الرمضاني والأمسية الثقافية للنشء بمركز شباب قليوب 

كتب:

حسن صالح
05:33 م | الجمعة 31 مارس 2023
الصالون الرمضانى والأمسية الثقافية للنشء بالقليوبية

الصالون الرمضانى والأمسية الثقافية للنشء بالقليوبية

نفذت الإدارة العامة للنشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الأمسية الرمضانية للنشء بمركز شباب قليوب التابع لإدارة شباب قليوب بالتعاون من الأزهر الشريف وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف لتنفيذ الأمسيات الرمضانية للنشء على مستوى المحافظات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

أحكام الصيام وفضائله وفضائل الشهر الكريم

حاضر الندوة فضيلة الشيخ عبد الله بركات وفضيلة الشيخ سيد قنديل وتناول اللقاء التعريف بأحكام الصيام وفضائله وفضائل الشهر الكريم والعبادة والطاعات الواجبة خلال شهر رمضان و تعريف الطلائع بشهر القرآن والصيام والقيام . 

شهر رمضان هو شهر العمل

كما تناول اللقاء تعريف الطلائع بغزوة بدر الكبرى التي وقعت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة وتحضير الرسول الكريم لها، مشيرا أن شهر رمضان هو شهر العمل والطاعة والعبادة والبركة.  

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى ضرورة استثمار طاقات البراعم والنشء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المقدمة، حضر الندوة هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية، و دعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب، و حسين عشماوي رئيس مجلس الإدارة، و ممدوح مسؤول الفرق الكشفية.

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