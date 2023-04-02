 مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. مرض جد أمير كرارة وابنته تحاول إنقاذه

بدأت الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة dmc، وبدأت الأحداث من حيث انتهت الحلقات السابقة بمرض عبد العزيز مخيون، وعرض المشهد الأول مرض عبد العزيز مخيون، وحاولت ابنته سلوى عثمان طمأنته وإحضار الطبيب له.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

وعندما وصل الطبيب قال له عبد العزيز مخيون الذي يؤدي دور جد أمير كرارة: «أنا مش عايز أي حكيم ومش عايز حد خليه يمشي»، واعتذرت سلوى عثمان عما بدر من والدها «عبد العزيز مخيون» للطبيب.

أحداث قصة سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب يدعى «طه القماش» الذي يجسده النجم أمير كرارة وتنقلب حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مسلسل سوق الكانتو دراما شعبية

سوق الكانتو ينتمي لنوعية الدراما الشعبية ولكن في حقبة زمنية قديمة، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي حول أواخر عشرينيات القرن الماضي، إذ تحدث مجموعة من الأحداث بها نشوب معارك بين أمير كرارة وبائع في سوق الكانتو، ليتحول إلى بلطجي ويهتم بجمع الإتاوات من البائعين.