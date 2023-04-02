رئيس «القبائل والعائلات»: قرار السيسي بالبدء في تنمية سيناء سيقضي على الأفكار التكفيرية

أكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ومؤسس المجلس، المشرف على مبادرة «وطن واحد»، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى تنمية سيناء سيقضى على كل الأفكار التكفيرية وينشر ثقافة التعمير.

وقال «مطر»، فى حوار لـ«الوطن»، إن قوافل الخير مستمرة لأهالى سيناء فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وسط مدينة العريش من خلال الدعم المادى والعينى وتوزيع كراتين مواد غذائية بمناطق الوسط والشمال، مشيراً إلى عودة الاحتفالات والدورات الرمضانية للعريش بعد دحر الإرهاب واستعادة الأمن، وأقيم الدور النهائى بين نجمة سيناء وشباب أحمد منسى بحضور 3 نجوم سابقين فى منتخب مصر.. وإلى نص الحوار.

لماذا اختار المجلس خدمة مدن شمال سيناء خلال شهر رمضان 2023؟

- المجلس يحاول جاهداً وبكل الطرق المشاركة الفعالة مع مؤسسات الدولة فى خدمة الشعب المصرى، وأهالى سيناء على وجه الخصوص؛ لدعم التنمية بشمال سيناء فى شتى المجالات، وأهم شىء هو الاهتمام بالإنسان وتوفير جميع احتياجاته من السلع الأساسية، علاوة على تقديم العلاج المجانى.

القوافل مستمرة في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وسط مدينة العريش من خلال الدعم المادي والعيني وتوزيع كراتين مواد غذائية بمناطق الوسط والشمال

ما خريطة فعاليات قوافل «وطن واحد»؟

- القوافل مستمرة وتشارك الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان فى الصالة المغطاة بوسط مدينة العريش، فى ختام أعمال المجلس، من خلال الدعم المادى والعينى، الذى قدمه أعضاء مجلس القبائل من خلال توزيع كراتين مواد غذائية، والفعاليات شملت جميع القرى والمدن والتجمعات والسهول بمناطق وسط وشمال سيناء، سواء فى العريش وبئر العبد، والشيخ زويد ووسط سيناء، وجنوب رفح، وقرى الحسنة ونخل والقسيمة.

ماذا عن القوافل الطبية؟

- شملت المبادرات قوافل طبية زارت مستشفيات العريش العام، والشيخ زويد المركزى، وبئر العبد النموذجى، وقدمت القوافل الطبية الدعم الطبى والعلاجى لأكثر من 2000 حالة مرضية فى تلك الأماكن، علاوة على توزيع الأدوية المجانية، وإجراء عمليات بالمجان فى 15 تخصصاً طبياً بالمحافظة.

ما عمر مجلس القبائل العربية؟

- تم تأسيس المجلس عام 2013، وتم تدشين مجلس القبائل فى 2020 فى استاد القاهرة، فى احتفالية كبيرة، شهدت حضور رموز ورؤساء وشيوخ القبائل العربية والعائلات المصرية وعدد من رموز الدولة المصرية.

ما هدف مجلس القبائل العربية؟

- يهدف مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية إلى لم الشمل تحت غطاء وطن واحد والمشاركة المجتمعية الفعالة، وهى التى تمر بمجلس القبائل فى دعم المواطنين المصريين عائلات وقبائل، والوقوف بجانبهم بدعم المهندس إبراهيم العرجانى، الأمين العام لمجلس القبائل، والشركة القابضة «العرجانى جروب»، التى ستشارك فى عمل مشروعات تنموية فى تعمير سيناء، وسوف يكون تعميراً شاملاً ما بين صناعى وزراعى وتجارى وسكنى.

وماذا عن الدورة الرمضانية التى كانت مفاجأة هذا العام؟

- اهتم مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية بالجانب الترفيهى، وفى ختام الدورة الرمضانية بالصالة المغطاة بوسط العريش حضر 3 من نجوم المنتخب الوطنى بالفعل إلى مدينة العريش، وهو دعم من المجلس على المستوى الرياضى للشباب من أهالى سيناء، وشمل الحضور أحمد حسن، وعصام الحضرى، وجمال عبدالحميد، لحضور احتفالية ختام دورى مجلس القبائل.

والاحتفالية تضمنت تكريم أبناء وأسر الشهداء، وأبناء القبائل والعائلات من أهالى سيناء، والمميزين، وهدايا للجمهور من الحضور، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار سابقاً، وأعضاء مجلس القبائل العربية: المهندس محمد درغام، ودينا مصطفى، وأشرف حلاوة، وكريم صلاح سلام، ورموز من شيوخ القبائل والعائلات المصرية، والمهتمين من المجتمع المدنى.

الشيخ كامل مطر: نجني ثمار عودة الأمن بعد تضحية رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء القبائل المتعاونين معهم دفاعا عن أرض مصر

كيف ترى الوضع حالياً فى شمال سيناء؟

- نحن الآن نجنى ثمار عودة الأمن والأمان إلى كل ربوع شمال سيناء بعد أن ضحى رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء القبائل المتعاونون معهم، وبذلوا الدماء دفاعاً عن أرض مصر وشمال سيناء على وجه الخصوص طوال السنوات الماضية، ودفعوا ثمناً كبيراً من أجل دحر الإرهاب.

وتزامناً مع ذلك اتخذ الرئيس السيسى قراراً عاجلاً بالبدء فى تنمية سيناء، وهو ما سيقضى على كل الأفكار التكفيرية ونشر الثقافة مع التعمير لضمان عدم عودة هذه الأفكار مرة أخرى.

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية أقيم الدور النهائى فيها مع ذكرى العبور بين فريقى نجمة سيناء، وشباب أحمد المنسى، مركز شباب قطية من غرب بئر العبد، وقدم مجلس العائلات والقبائل المصرية جوائز عينية وتم تكريم الفرق المشاركة وتم منح الجمهور عدة جوائز عينية للمشاركة فى الاحتفالية وعمل شاشة عرض للجمهور لمتابعة مباراة الأهلى والهلال السودانى فى الصالة المغطاة فى بطولة أفريقيا، التى تزامنت مع احتفالية المجلس والنهائى الكروى بشمال سيناء.