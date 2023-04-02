اقرأ غدا في عدد الوطن.. السيسي يوجِّه بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى» يوجِّه بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء

الرئيس: حريصون على تعزيز التعاون مع الأشقاء بالعراق.. و«الحلبوسى»: نثمِّن دور مصر فى استعادة الاستقرار ببلادنا وترسيخ الأمن والتنمية إقليمياً

الدولة المصرية تسترد سيناء من الأعداء والإرهاب وتمد جسور التنمية والتعمير فى كل مكان

«حالفين بعهد الله».. هنعمّر سيناء

«السيسى»: مشروعات جديدة تعود بالخير على الأهالى وسنعبر الأزمة الاقتصادية ولن نقبل برفع السلاح خارج سلطة الدولة

دفعنا ثمناً باهظاً من أرواح ودماء الشهداء والمصابين لجنى ثمار الأمن والاستقرار لكل مصر واستعدنا سيناء من الأشرار وواجهناهم لمدة 10 سنوات

الأهالى: الحياة عادت إلى طبيعتها ورواج فى الأسواق وتوافر للسلع.. ورئيس «القبائل والعائلات»: البدء فى تنمية سيناء سيقضى على كل الأفكار التكفيرية

خبراء عسكريون: اهتمام «غير مسبوق» بـ«التنمية والتعمير».. ونواب: أرض الفيروز أصبحت آمنة ومستقرة

هالة صدقى: شخصية «صفصف» فى «جعفر العمدة» تشبهنى.. والمخرج استخدم موهبتى صح

الحاجة «صفية» من غير «فيلر».. وشخصيتى فى «أرابيسك» مختلفة عنها

محمد رمضان نجم عظيم ويفكر خارج الصندوق ومخلص لمهنته

الصفحة الثانية

وزير التجارة يبحث مع سفير أستراليا دعم العلاقات الاقتصادية

«سمير»: نسعى للاستفادة من الخبرات الأسترالية فى مجال التعدين.. ونحرص على زيادة التبادل التجارى

إجراء 1.7 مليون عملية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» بالمدن الجديدة

«الجزار»: مواصلة العمل لتذليل العقبات وحل المشكلات

«الرى»: 15% نسبة تنفيذ قناطر ديروط الجديدة والبدء فى أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت

«سويلم»: تنظيف القناطر القديمة من المخلفات لحماية المياه من التلوث

الأهلى يصرف مكافآت التأهل الأفريقى لتحفيز اللاعبين بـ«الكأس»

«التنمية المحلية»: توريد 4٫5 مليون شجرة للمحافظات بـ128 مليون جنيه خلال العام الحالى

«السياحة»: السوق الصينية إحدى أهم الأسواق الواعدة

«عيسى»: المقاصد المصرية جاهزة لاستقبال المزيد من السائحين الصينيين

كتب أفلاماً قصيرة ويعشق المسرح ويحلم بتمثيل فيلم سينمائى

«جمال» من ذوى الهمم: التمثيل لا يحتاج إلى ساق وإنما لمشاعر

الصفحة الثالثة

الدولة المصرية تسترد سيناء من الأعداء والإرهاب وتمد جسور التنمية والتعمير

«أرض الفيروز» عبور جديد

الرئيس السيسى يوجِّه رسائل «الأمل والتحدى» من سيناء: سنواصل العمل والتنمية ولن نسمح لأحد بحمل السلاح خارج سلطة الدولة

الرئيس فى ذكرى انتصار «العاشر من رمضان»: سندعم ونعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر.. والحرب على الإرهاب لا تقل عن أى قتال في معارك سابقة

دفعنا ثمناً باهظاً من أرواح ودماء الشهداء والمصابين لجنى ثمار الأمن والأمان والاستقرار لكل مصر واستعدنا سيناء من الأشرار وواجهناهم لمدة 10 سنوات

مساحة سيناء 60 ألف كيلومتر والمصريون من أسوان حتى الإسكندرية يعيشون على 70 ألف كم.. وآلاف الأسر قدمت دماء أبنائها من أجل استقرار مصر

الصفحة الرابعة

الرئيس يكرّم عدداً من أبطال القوات المسلحة لتميُّزهم فى القضاء على العناصر الإرهابية

«السيسى»: الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء وأهالى سيناء سطروا أعظم ملاحم البطولة بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة.. وشيوخ القبائل يقدمون هدية تذكارية للرئيس فى ذكرى «العاشر من رمضان»

الرئيس فى حوار «من القلب» مع المقاتلين بشرق القناة: «تسلحوا بالوعى والعلم»

من «الأسرة المصرية» لـ«ذكرى النصر»

السيسى على مائدة إفطار «الشعب والجيش»

«السيسى» موجهاً النصح لأحد المقاتلين: «ماتضيعش وقت.. اقرأ واتعلم وطور نفسك»

أستاذ علوم سياسية: الرئيس حريص على «جمع شمل المصريين»

نواب: أرض الفيروز أصبحت آمنة ومستقرة.. وظهور الرئيس وسط أبنائه المقاتلين «رسالة طمأنينة»

«عثمان»: الجولة تعكس حرص القائد على متابعة الحالة المعنوية لجنوده.. و«الأشمونى»: الرئيس نجح فى بث الأمل.. و«زين»: القيادة السياسية وضعت سيناء على خارطة التنمية.. و«محسن»: ذكرى غالية على قلوب المصريين.. و«القط»: الإرهاب أصبح تاريخاً ولم يعد له وجود

الصفحة الخامسة

الدولة تؤسس بنية تحتية قوية تستهدف جذب الاستثمارات والسكان وتأمين بوابة مصر الشرقية لتحقيق «التنمية المتكاملة»

مد جسور التنمية محلياً ودولياً وتطوير المرافق والخدمات وخلق تجمعات تنموية ومدن جديدة

خبراء عسكريون: الجيش والشرطة نجحا فى «التطهير».. وعودة الحياة لطبيعتها بالكامل.. واهتمام «غير مسبوق» من الدولة بـ«التعمير»

«الغبارى»: الدولة تؤمن بضرورة الاستفادة والتطوير والتنمية لتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن

«الشهاوى»: الحياة عادت لطبيعتها فى أرض الفيروز بفضل نجاح المواجهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية

الشيخ كامل مطر: نجنى ثمار عودة الأمن بعد تضحية رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء القبائل المتعاونين معهم دفاعاً عن أرض مصر

رئيس «القبائل والعائلات»: قرار «السيسى» بالبدء فى تنمية سيناء سيقضى على الأفكار التكفيرية

القوافل مستمرة فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وسط مدينة العريش من خلال الدعم المادى والعينى وتوزيع كراتين مواد غذائية بمناطق الوسط والشمال

الصفحة السادسة

قطار قوافل «وطن واحد» يصل أرض الفيروز.. توزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً فى شمال سيناء

قوافل طبية لتركيب أطراف صناعية.. وإجراء عمليات جراحية على يد كبار الأطباء والمتخصصين من الجامعات

«أبوشعيرة»: قوافل الخير و«كتف فى كتف» نفذت أكبر عملية توزيع سلال غذائية.. و«دينا»: كراتين أدوية ونظارات طبية إهداء من مؤسسات الدولة

«رحمى»: الأولوية للفقراء والأرامل واليتامى والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة.. و«زايد»: كيلو لحم بلدى وكيلو أرز بـ 100 جنيه فقط بخصم 60%

شيوخ القبائل يشيدون بحرص الرئيس على تنمية سيناء واحتضان أهلها

«جهامة»: كانت هناك تضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى لحظة الإعمار والتعمير.. و«المقلوز»: طرق عملاقة تشيد بمليارات الجنيهات بهدف خلق فرص عمل وجذب المستثمرين.. و«الهشة»: مقابلة الرئيس للشيوخ والاحتفاء بهم معناها أن أرض الفيروز عادت إلى حضن الوطن ومرحلة العهد والبناء والتلاحم بدأت

«أبوالعراج»: لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً تدخل خدمة الهاتف الأرضى وخطوط الفايبر والإنترنت إلى القرى

اللواء عمرو لطفى: إعادة تأهيل المنازل وحفر آبار مياه بالقرى العائدة وتوفير مستلزمات الزراعة ومواد غذائية وأغطية للمستحقين

أمين بيت الزكاة والصدقات المصرى: هدفنا توفير مقومات الحياة لأهالى المحافظات الحدودية

تسليم 25 منزلاً بدوياً للأهالى بعد تجهيزها بالكامل بالأثاث والفرش ومستلزمات المعيشة

الصفحة السابعة

الأهالى: عودة الحياة إلى طبيعتها بعد دحر الإرهاب أحدثت

رواجاً فى جميع الأسواق.. وكافة السلع متوافرة بأسعار جيدة

أسواق العريش وبئر العبد والشيخ زويد تعج بالزبائن.. والمحال التجارية تفتح أبوابها حتى وقت متأخر من الليل.. وتسهيلات دخول جميع البضائع

«أبويوسف»: الخضراوات والفواكه متوافرة.. و«أمل»: لم نعد مقيدين بساعات معينة للتسوق و«مطر»: منافسة بين التجار على تخفيض الأسعار.. و«أمانى»: تسهيلات لدخول جميع المنتجات

إطلاق أول دورة رمضانية فى شمال سيناء بمشاركة نجوم الكرة المصرية

«أبوعكر»: نمارس الرياضة بـ«أريحية» والمحافظة أصبحت واحة الأمن والأمان.. و«ناجى»: سيناء وُضعت على خريطة الرياضة المحلية

جمال عبدالحميد: سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة فى عهد «السيسى» وسنعمل على اكتشاف المواهب الرياضية

نجم منتخب مصر السابق: مبادرة «قطار الخير» أسعدت كثيرين وأعادت إعمار عدد من البيوت المتهالكة

ما يحدث فى سيناء يؤكد أن مصر بخير والدولة تبذل جهوداً لتمكين الأهالى اقتصادياً

الصفحة الثامنة

هالة صدقي: شخصية «صفصف» فى «جعفر العمدة» تشبهنى.. و«سامى» استخدم موهبتى صح

لم أُجرِ جلسات «فيلر» للحاجة «صفية».. وشخصيتى فى «أرابيسك» مختلفة عنها

لا مجال للمقارنة بين «جعفر العمدة» و«عائلة الحاج متولى».. ورسالة «سره الباتع» وراء مشاركتى فيه كضيفة شرف

محمد سامى صاحب فكرة مشهد صورة والد جعفر العمدة

التعاون مع «رمضان»

أحمد الشامى: مشاركتى فى مسلسل جميلة «حاجة تشرّف».. وسامح عبدالعزيز مخرج يمتلك أدواته

أيمن سلامة كاتب حريص على التفاصيل وريهام حجاج «فى منتهى الجمال»