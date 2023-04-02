رئيس حزب الريادة: الرئيس السيسي رصد أضخم ميزانية في التاريخ لتنمية سيناء

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتنمية سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، قبلها كانت سيناء تعاني من الإهمال وعدم وجود مشروعات تنموية.

وضع ميزانية لتنمية سيناء

وأضاف رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وضع ميزانية لتنمية سيناء هي الأضخم في التاريخ بمقدار 600 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء مشروعات تنموية في سيناء بمختلف المجالات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يريد أن تتواصل سيناء مع باقي أنحاء الوطن فتم تدشين 4 أنفاق عملاقة لتسهيل حركة المرور للمنتجات الزراعية والصناعية.

مشروعات الإسكان والبنية التحتية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اهتم بمشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحلية المياه بجميع أنحاء سيناء سواء في العريش أو رفح، لافتا إلى أن الرئيس أعلن أنه سيتم زيادة أعداد المشروعات التنموية بأرض الفيروز.