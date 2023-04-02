مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. رشاد يبكي لفشله في الزواج من فاطمة

تتصاعد التحديات والصعوبات في مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 لا سيما على صعيد العلاقات العاطفية، إذ يواجه رشاد صعوبة في الزواج من فاطمة، ويبكي بسبب هذا الموقف.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو بكى فتحي عبدالوهاب «رشاد» لعدم قدرته على الزواج من فاطمة وإعلان والدتها عن خطبتها من شخص آخر.

وحزن رشاد حزنًا شديدًا وبكى لعدم زواجه من فاطمة قائلاً: «مقدرش أعيش من غير فاطمة مقدرش أشوفها بتتجوز حد غيري»، كما تذكر رشاد ابتعاد صديقه طه القماش عنه وبدأ في البكاء قائلا: «حتى طه صاحبي بعد عني وبمجرد ما جده قاله اقطع علاقتك برشاد بعد عني وقطع كلام معايا».

أحداث قصة سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب يدعى «طه القماش» الذي يجسده النجم أمير كرارة وتنقلب حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.