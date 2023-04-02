القبض على «بائع خردة» بحوزته مواد مخدرة في الإسماعيلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في القبض علي عنصر إجرامي بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل بيعها وترويجها في المدينة.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية مساء اليوم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه في الترويج لمخدر الهيروين وواجهته بتحريات ضباط مكافحة المخدرات بنشاطه على مدار الفترة الماضية.

كما واجهت جهات التحقيق المتهم المواد المخدرة المضبوطة معه من مخدري الشابو والهيروين والمبلغ المالي المتحصل عليه بيع المواد المخدرة.

القبض على المتهم

وكانت قد ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على أ.س.س في الثلاثينيات من العمر بائع خردة ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية، وله معلومات جنائية وله نشاط واسع في الإتجار بالمخدرات بدائرة مركز الإسماعيلية.

وضبطت الشرطة مع المتهم كمية من جوهر الهيروين معد ومجهز للبيع وكمية من مخدر الشابو، فيما تم التحفظ علي سلاح أبيض كان بحوزة المتهم.

في السياق ذاته نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توجيه عدة ضربات أمنية الي مروجي المواد المخدرة في الاسماعيلية خاصة تجار الهيروين والشابو.

محام: المتهم سيواجه السجن المشدد

وقال محمد حسن أن المتهم قد يواجه السجن المشدد لأعوام قد تصل إلي 15 سنة خاصة لوجود سجل جنائي له بالاتجار في المواد المخدرة.

واضاف أن المتهم ضبط بكميات غير كبيرة إلا أنها مجهزة للبيع ويتاجر فيها بحسب تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.