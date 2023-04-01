حبس عاطل لاتهامه بتجارة الهيروين وأقراص مخدرة وشابو في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكمية من المواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة في دائرة المركز.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بالمواد المخدرة المتنوعة المضبوطة معه التي تنوعت بين هيروين وشابو وأقراص مخدرة وتحريات ضباط المباحث الحنائية حول نشاطه الإجرامي على مدار الفترة الماضية في دائرة المركز.

القبض على المتهم

وكانت قد نجحت مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف ومعاونيه النقباء أحمد حمدي و أحمد إسماعيل في إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مسجل خطر وضبط المواد المخدرة، بعد تجهيزها لبيعها قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

كما نجح ضباط المباحث الجنائية في ضبط سلاح أبيض بحوزة المتهم يستخدمه في الدفاع عن تجارته الآثمة، فيما ضبطت هاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية ضباط البحث الحنائي بتكثيف الحملات الأمنية ومداهمة بؤر بيع وترويج المواد المخدرة في نطاق المدينة والمراكز والمدن.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من مروجي المواد المخدرة خاصة في مراكز القنطرة غرب وأبوصوير والتل الكبير ودائرة مركز الإسماعيلية وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة.