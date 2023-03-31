حبس سيدة لاتهامها بإدارة «دولاب هيروين» في أبوصوير  بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطها بكمية من المواد المخدرة داخل شقتها بدائرة مركز ومدينة أبوصوير.

وناقشت جهات التحقيق المتهمة فيما ضبط بحوزتها من مواد مخدرة عملت على الاتجار بها خلال الفترة الماضية وبيعها للمدمنين في دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

ضبط المتهمة

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط السيدة بمركز ومدينة أبوصوير، وتخصصها في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ السيدة من مسكنها مكانا لبيع وترويج الهيروين ووجود كمية من المواد المخدرة بمنزلها، وبتكثيف التحريات نجح ضباط مكافحة المخدرات في ضبطها وضبط المواد المخدرة.

حملات مكثفة علي مروجي المواد المخدرة

وتكثف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية من حملاتها المستمرة خلال الفترة الحالية لضبط مروجي المواد المخدرة، وداهمت الحملات الأمنية العديد من المناطق في مركز القنطرة وأبوصوير والقصاصين نجحت خلالها في ضبط عدد من تجار ومخدري الهيروين على مدار الأشهر القليلة الماضية.

محامي: عقوبة تصل إلي المؤبد

وقال محمد حسن محامي، إن عقوبة المجني عليها قد تصل إلى الحكم المؤبد لما يمثله مخدر الهيروين من خطر داهم على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن المحاكم الجنائية تقر عقوبات مشددة على جميع مروجي المواد المخدرة في الفترة الحالية.