حبس عاطلين ضبطا بـ60 طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وخاصة مخدر الحشيش.

وناقشت جهات التحقيق المتهمين فيما تم ضبطه بحوزتهما من مواد مخدرة والتي وصلت إلى 60 طربة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتسليمها لعملائهما في نطاق محافظة الإسماعيلية.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطهما على مدار الفترة الماضية وتسلمهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وتصديرها للأسواق قبل عيد الفطر المبارك.

القبض على المتهمين

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط شخصين وتخصصهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجهما على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات ومبلغ مالي من حصيلة البيع وسلاح أبيض.

محام: عقوبة قد تصل للمؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهمين قد تصل إلى المؤبد، خاصة للمتهم صاحب النشاط الإجرامي والذي سبق الحكم عليه في قضايا جنائية شبيهة.

وأضاف أن محاكم الجنايات تشدد العقوبة في الفترة الحالية على تجار ومروجي المواد المخدرة لما تمثله القضايا من خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع.