ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11.. ياسر جلال يطرد سائقه

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن حقق مسلسل علاقة مشرعة نجاحا كبيرا من انطلاق أولى حلقاته.

الحلقة الـ11 من مسلسل علاقة مشروعة

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة باختفاء ابن ياسر جلال من المنزل وذلك بعد اكتشاف علاقة والده ببثينة الأمر الذي جعل القلق يسيطر على عاليا الدور الذي تجسده داليا مصطفى لتقوم بالاتصال به من اجل الاطمئنان عليه وسألته عن سبب خروجه من المنزل ليجيبها الأخر أن أحد أصدقائه توفى والده وذهب لكي يواسيه ولكنها لم تقتنع بكلامه.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ 11

جاءت من أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة أيضًا رغبة ببثينة في التخلص من طارق السائق الخاص بياسر جلال والذي يعرف عن زواجه من بثينة إذ اتهمته بأنه سرق ساعتها الباهظة الثمن واتصلت بعمر الدور الذي يجسده ياسر جلال لتخبره بما حدث مما جعله يطرد طارق من العمل.

وخلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، وقع أمجد الدور الذي يجسده مراد مكرم في حب دينا صديقة بثينة، حيثُ تبادلا حديثًا رومانسيًا وأظهرا انجذابهما لبعضهما أثناء تناولهما الغداء في أحد المطاعم الفاخرة.

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.