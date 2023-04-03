مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11.. أيتن عامر تستغل مرض جوني لتحقيق مشاهدات

استغلت البلوجر شروق والتي تقوم بدورها الفنانة أيتن عامر خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي والذي يعرض علي قناة on، مرض جوني لجذب مشاهدات عبر قناتها على تطبيق التيك توك.

الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي 7

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7 عانى جوني من دور برد شديد وكشف عليه الدكتور ربيع عليه ليخبره أن حالته مقلقة بعد أن فقد حاستي الشم والتذوق، لتستغل شروق مرض جوني وتصوره لايف في غرفته عبر التيك توك، ليغضب جوني مما فعلته شروق.

مسلسل الكبير أوي 7

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 7 يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on، وتكون الإعادة الأولى منتصف الليل، أما الثانية تكون في اليوم التالي في الثانية مساءً، مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل.