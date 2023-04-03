تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان 2023.. 1791 وحدة بـ4 مدن ساحلية

يبدأ في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، حجز 1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، بـ4 مدن جديدة، وهي العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، ودمياط الجديدة.

«الوطن» تنشر في التقرير التالي، أبرز ملامح الطرح الجديد كالتالي:

عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمدينة المنصورة الجديدة، 648 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة 578 شقة، وفي مدينة رشيد الجديدة، يبلغ عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز 523 شقة، وفي مدينة العلمين الجديدة، جرى طرح عدد 42 شقة مميزة، بمساحات تبدأ من 95 مترا.

الحجز الإلكتروني لوحدات مشروع الإسكان المتميز

كان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد أنه سيبدأ الاثنين، في تمام الساعة 10 صباحا، الحجز الإلكتروني لوحدات مشروع الإسكان المتميز، وذلك لمن سجلوا إلكترونيا، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات، موضحا أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة «جنة- دار مصر- سكن مصر- الإسكان المتميز- قطامية جاردنز»، بالمدن الجديدة، لتلبية لاحتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وجرى التسجيل إلكترونيا لحجز الوحدات، ويجري التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان في المواعيد المذكورة.

الإسكان: طرح 1791 وحدة بـ4 مدن جديدة

وكشف «عباس»، أن الطرح ضم 1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109م2، بـ4 مدن جديدة، وهي: «رشيد الجديدة- المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة- العلمين الجديدة».

كيفية الحجز الإكتروني

قال عباس: إن الحاجز يدخل إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بكلمة المرور والرقم القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب فى التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

«المحافظة- المدينة- المنطقة- نوع الوحدة- رقم العمارة- رقم الوحدة»، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مشيرا إلى استكمال سداد 20%، بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية+ 5.0% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر.

سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام

يسدد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد 70% «باقى ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية+ 0.5% مصاريف تحصيل»، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

وأضاف، أنه يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، وفقا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها، لحين الحصول على التمويل العقاري.