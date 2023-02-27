وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات القومية في العلمين الجديدة

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة، يتفقد خلالها عددا من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومنطقة الفيلات، ومنطقة الداون تاون، والحى اللاتينى، ومدينة الفنون، ومشروع "سكن مصر"، وغيرها.

الجزار يتابع الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

وأكدت مصادر مطلعة بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعا موسعاً، لمتابعة موقف تنفيذ عدداً من المشروعات الهامة بالعلمين الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكاتب الاستشارية العاملة بالمشروعات.

وأكدت المصادر أن الوزير سيشدد خلال الجولة على أهمية العمل على جذب أكبر الشركات ووضع مدينة العلمين فى قائمة وجهات السياحة العالمية، كذلك التشديد على الإلتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروعين، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية فى تنفيذ جميع المراحل بالمشروع، والعمل علي توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والعمل على إتاحة الفرصة للكوادر المصرية لاكتساب الخبرات العالمية فى مجال بناء ناطحات السحاب، والتي يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية وجنوب مدينة العلمين الجديدة .

من المنتظر أن يستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لموقف أعمال التصميم والتنفيذ لعدد من المشروعات الهامة

ومن المنتظر أن يستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لموقف أعمال التصميم والتنفيذ لأبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية ، والذى يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، تضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2..

وهذا بخلاف عددا من المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة وفي مقدمتها مشروع الإسكان المتميز وسكن مصر وسكن لكل المصريين وغيره من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.