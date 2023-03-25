«الإسكان»: بدء الحجز إلكترونيا لـ 10872 وحدة بمشروع «جنة» غدا

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه سيبدأ غداً الأحد 26 مارس، وفى تمام الساعة 10 صباحاً، الحجز إلكترونياً لـ10872 وحدة سكنية، بمشروع جنة، وذلك لمن قاموا بالتسجيل إلكترونياً، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات، مشيراً إلى أن حجز وحدات مشروع دار مصر، يبدأ يوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحا، وحجز وحدات مشروع سكن مصر، يبدأ يوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا، وحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، يبدأ يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا، وحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، يبدأ يوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10صباحا.

الإسكان تعلن : من 10 صباح غد الأحد.. الحجز إلكترونيا لـ10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة» والتخصيص بأسبقية الحجز

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتم التسجيل إلكترونياً لحجز تلك الوحدات، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، فى المواعيد المذكورة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الطرح شمل 10872 وحدة سكنية بمشروع جنة، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، و512 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة)، و8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة)، و1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، و497 وحدة سكنية بمشروع قطامية جاردنز - الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.

كيفية الحجز إلكترونيا

وحول كيفية الحجز إلكترونياً، قال الدكتور وليد عباس: يقوم الحاجز بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بكلمة المرور والرقم القومى، ويضغط على أيقونة "أرغب فى التقدم"، ثم أيقونة "احجز الآن"، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الإسكان : يمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة 70 % من خلال برنامج التمويل العقاري

وأضاف: يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شه، ويتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.