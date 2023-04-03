مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. «سامي» يحاول تشويه سمعة جابر الكوماندا

انطلقت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11، بذهاب «مهرة» التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، إلى «سامي» الذي يجسد شخصيته أحمد الرافعي، إذ تشاجرت معه باعتباره السبب في إدخال زوجها السجن، إلا أنه أقنعها بأن جابر الكوماندا شخص سيئ وعليه ثأر في الصعيد.

مسلسل ضرب نار الحلقة 11

وتضمن مسلسل ضرب نار الحلقة 11، ظلم «سامي» لـ«الكوماندا»، إذ أقنع زوجته بأنه شخص تدور حوله الشبهات، وهو من كان ينوي إدخاله لطريق الأدوية المضروبة لكنه رفض، ليُظهر لـ«مهرة» أنّ «جابر» مليئًا بالعيوب، وهو ما جعله يدخل السجن بسبب أفعاله الكثيرة الخارجة عن القانون.

وشهدت الحلقة، وجود «جابر» في السجن وهو يشكي همه لأحد السجناء، وما تعرض له من ظلم شديد جعله في أسوأ أحواله، وفي مشهد آخر، دخلت «مهرة» في نوبة من البكاء وهي تشكي همها لصورة زواجهما، وتشعر بعد ذلك بحالة تعب شديدة، وشكت أنها حامل.

وفي سياق آخر، تتشاجر انتصار شقيقة زيدان الذي يلعب دوره ماجد المصري مع زوجته، إذ علمت أنها ذهبت إلى السخنة بدون علمه، فيما تحاول «مهرة» إجهاض نفسها بعد علمها أنها حامل، لتقع على الأرض فاقدة للوعي.

موعد عرض ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار، يوميًا الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية في الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.