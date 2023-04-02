خطوات حجز تذاكر قطارات العيد إلكترونيًا.. حمل التطبيع وادفع بالفيزا

عقب انقضاء العشر الأوائل من شهر رمضان يستعد المواطنون لحجز تذاكر قطار العيد، لقضائه بصحبه أهاليهم وذويهم بالمحافظات المختلفة، وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر البدء في حجز تذاكر قطارات العيد اعتبارا من اليوم الموافق 2 إبريل، بكافة القطارات العاملة على خطوط السكك الحديد.

خطوات حجز تذاكر قطار العيد إلكترونيا

وأتاحت الهيئة حجز تذاكر القطار إلكترونيا عن طريق تطبيق قطارات مصر حجز واستعلام، للتسهيل على المواطنين، لأجهزة Android، أو تطبيق ENR لأجهزة I phone أو الموقع الرسمي للهيئة.

- اختيار نوع التذكرة ذهاب أو ذهاب وعودة.

- اختيار محطة القيام.

- اختيار محطة الوصول.

- تحديد تاريخ الرحلة.

- اضغط بحث.

- يظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- اختار رقم المقعد.

- يحولك الموقع لتسجيل الدخول بالإيميل، أو قاعدة بيانات لتدوين بياناتك الشخصية.

طرق دفع ثمن التذكرة إلكترونيا

- الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

- يتم الدفع أون لاين عن طريق كارت الفيزا أو كارت ماستر.

- يكون حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا متاح على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بـ14 يومًا.

مواعيد حجز تذاكر قطارات العيد

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجز يوم الأحد 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد 16 أبريل 2023.

- حجز يوم الإثنين 3 أبريل 2023 للسفر يوم الاثنين 17 أبريل 2023.

- حجز يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 .

- حجز يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء 19 أبريل 2023 .

حجز يوم الخميس 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك.

حجز يوم الجمعة 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.

عدد التذاكر المحددة للشخص الواحد

يتم صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

وحرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء.

وأكدت الهيئة على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً والاهتمام بنظافتها ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش.