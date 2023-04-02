تخفيضات على مكونات كحك العيد في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

تشهد مصر مناسبتين خلال الأيام المقبلة، الأولى عيد القيامة المجيد والثانية عيد الفطر المبارك، وكلاهما يصحبهما مظاهر احتفالية من خلال كحك العيد، الذي يعد علامة مسجلة في البيوت المصرية خلال تلك الآونة.

وتقدم «الوطن» أسعار مكونات كحك العيد في معارض أهلا رمضان بالمحافظات والتي تشهد تخفيضات 30% عن السوق الخارجي، بحسب ما أعلنته مديريات التموين في محافظات مصر، حيث أن الأسعار بعد التخفيضات واحدة في كل المعارض، ما يجعلها فرصة لشراء المكونات بسعر أقل.

أسعار مكونات كحك العيد في معارض أهلا رمضان 2023

- كيلو السكر ثمنه 16.5 جنيه.

- زجاجة زيت الذرة 3 لترات 125 جنيها.

- كيلو الدقيق 17 جنيها.

- سعر علبة سمنة نباتي 2 كيلو 95 جنيهًا.

أسعار المكسرات اللازمة لصنع كحك العيد 2023

وبالنسبة لأسعار المكسرات التي تستخدم في محتويات كحك العيد تتمثل في التالي:

- سعر الفستق الإيراني حصى 65 جنيها زنة 250 جراما.

- بندق قلب بسعر 40 جنيها زنة 250 جراما.

- عين الجمل 250 جراما بسعر 50 جنيها.

- لوز قلب أمريكي 250 جراما بسعر 45 جنيها.

- كيس لوز بقشره زنة 500 جرام بسعر 50 جنيها.

- كيس عين جمل بقشره 500 جرام بسعر 50 جنيها.

- جوز الهند نصف دسم بسعر 30 جنيها زنة 500 جرام.