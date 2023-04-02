أماكن بيع كحك العيد في المحافظات.. أسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان
كتب:
شيماء دراز
06:24 م | الأحد 02 أبريل 2023
أماكن بيع كحك العيد بالمحافظات
اقترب موعد عيد الفطر المبارك الذى يمتاز بصناعة كحك العيد والمخبوزات فى عادة متوارثة بمختلف محافظات مصر، فيحرص العديد على الإفطار بالمخبوزات صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك.
تتنوع أشكال كحك العيد مابين الكحك السادة والكحك بالمكسرات وجميعها يكسوها السكر، فضلا عن بسكويت العيد والغريبة والبيتيفور والكوكيز والسابيلة.
أسعار كحك عيد الفطر 2023
وطرحت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات علب كحك العيد للبيع بمنافذ التموين ومنافذ معرض أهلا رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث حددت أسعار كحك العيد بالعلبة المشكلة التى تضم "بسكويت وبيتيفور وكحك وغريبة وسابليه وكوكيز" وفقا للكمية كالتالي:
- علبة كحك العيد 2 كيلو بسعر 250 جنيها.
- علبة كحك العيد 2.5 كيلو بسعر 300 جنيه.
- علبة كحك العيد 3 كيلو بسعر 350 جنيها.
أماكن بيع كحك العيد 2023
ويمكن للمواطنين الحصول على علب كحك العيد المشكلة بالأاوزان المختلفة عبر منافذ التموين والجمعيات الإستهلاكية بكل محافظة، وعبر معرض أهلارمضان بالمحافظات، ويستعرض "الوطن" أماكن منافذ معرض أهلا رمضان بالمحافظات لشراء علب كحك العيد.
- الشرقية: المعرض الرئيسي بميدان أحمد عرابي في المحطة.
- قنا: معرض أهلا رمضان بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح بمدينة قنا
- الإسماعيلية: معرض أهلاً رمضان في شارع الغابة بجوار نادي السلام في حي ثان الإسماعيلية
- جنوب سيناء: معرض أهلا رمضان في طور سيناء بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية.
- الدقهلية: معرض أهلا رمضان في حديقة الطفل بشارع الجيش أمام حي شرق.
- الفيوم: الفرع الرئيسي أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.
- القليوبية: معرض مدينة بنها 1 بشارع فريد ندا.
- مطروح: معرض أهلا رمضان في مرسى مطروح خلف مقر مديرية التموين وسط المدينة.
- أسيوط: معرض الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم
- دمياط: معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط
- بنى سويف: معرض أهلا رمضان قاي بمركز إهناسيا.
- الإسكندرية: - معرض أهلا رمضان بميدان محمد نجيب سيدي بشر.
- أسوان: معرض أهلا رمضان بمدينة أسوان فى حديقة الشيراتون بوسط المدينة.
- الأقصر: معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة
- الغربية: معرض أهلا رمضان بشارع البحر بالمحلة الكبرى
- سوهاج: معرض أهلا رمضان أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق.
- السويس : معرض أهلارمضان بحي الجناين
- المنوفية: معرض أهلا رمضان بمدينة أشمون
- كفر الشيخ: معرض أهلا رمضان بشرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.
- الوادى الجديد: -معرض رئيسي شارع الجمهورية أمام مديرية التموين