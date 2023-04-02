أماكن بيع كحك العيد في المحافظات.. أسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان

اقترب موعد عيد الفطر المبارك الذى يمتاز بصناعة كحك العيد والمخبوزات فى عادة متوارثة بمختلف محافظات مصر، فيحرص العديد على الإفطار بالمخبوزات صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك.

تتنوع أشكال كحك العيد مابين الكحك السادة والكحك بالمكسرات وجميعها يكسوها السكر، فضلا عن بسكويت العيد والغريبة والبيتيفور والكوكيز والسابيلة.

أسعار كحك عيد الفطر 2023

وطرحت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات علب كحك العيد للبيع بمنافذ التموين ومنافذ معرض أهلا رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث حددت أسعار كحك العيد بالعلبة المشكلة التى تضم "بسكويت وبيتيفور وكحك وغريبة وسابليه وكوكيز" وفقا للكمية كالتالي:

علبة كحك العيد 2 كيلو بسعر 250 جنيها.

علبة كحك العيد 2.5 كيلو بسعر 300 جنيه.

علبة كحك العيد 3 كيلو بسعر 350 جنيها.

أماكن بيع كحك العيد 2023

ويمكن للمواطنين الحصول على علب كحك العيد المشكلة بالأاوزان المختلفة عبر منافذ التموين والجمعيات الإستهلاكية بكل محافظة، وعبر معرض أهلارمضان بالمحافظات، ويستعرض "الوطن" أماكن منافذ معرض أهلا رمضان بالمحافظات لشراء علب كحك العيد.