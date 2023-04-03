إشادات واسعة بالحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7

تفاعل الجمهور مع الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، التي نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من الحلقة.

تعليقات الجمهور على الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي 7

تفاعل الجمهور مع رحمة أحمد فرج، وجاءت التعليقات كالتالي: «الحلقات بقت حلوة أوي من ساعة ماروحتو مصر، كل حلقة أحلى من اللي قبلها»، وقال تعليق آخر: أحلى حلقة من أول رمضان بجد»، وقال آخر: «عسل الحلقة فصلتني ضحك»، وقال آخر: «الحلقة تحفة جدا بجد».

أبطال مسلسل الكبير أوي7

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام أسماعيل، وألقت الحلقة 11 الضوء على تحديات التيك توك والجري وراء التريند والمشاهدات.