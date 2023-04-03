هل تصل الحرارة إلى 40 درجة اليوم؟.. بيان الأرصاد يوضح

أثيرت العديد من التساؤلات بشأن ارتفاع درجة الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والسواحل، التي توقع البعض أن تصل إلى 40 درجة مئوية، بعد موجة الاضطرابات الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

حالة الطقس الاثنين 3-4-2023

لكن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الاثنين 3-4-2023، متوقعة ارتفاعًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد.

ارتفاع في درجات الحرارة

كما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس الاثنين 3-4-2023، مؤكدة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة، يتراوح من 3 لـ8 درجات مئوية، وأتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد، فضلاً عن نشاط الرياح على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن درجات الحرارة العظمى تصل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 والصغرى 18، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 30 والصغرى 17، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19، شمال الصعيد الدرجة العظمى 32 والصغرى 16، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.