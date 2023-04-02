«النواب» يوافق على المادة الأولى المنظمة لهيئة الأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مادة (1) من مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتتضمن المادة تعريفات عدة لتنظيم عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجاءت على النحو التالي:

الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الوزير المختص: الوزير المعني بشؤون الطيران المدني.

الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تأمين سلامة الملاحة

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.

المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.

المنظمة: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.