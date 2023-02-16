غرفة صناعة السينما: لا صحة لإصدار إنذارات بوقف تصريح فيلم «رمسيس باريس»

نفت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري، ما جرى تداوله ونشره خلال الساعات الماضية حول توجيه انذار إلى شركة AkA أو تهديد بإيقاف عرض فيلم «رمسيس باريس»، بناء على الشكوى التي تقدم بها أحد المنتجين.

بيان غرفة صناعة السينما

وأرسلت غرفة صناعة السينما خطابا إلى المنتجين ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن، توضح فيه حقيقة ما جرى نشره من أخبار مغلوطة، وجاء في الخطاب: «بالإشارة إلى الكتاب المقدم منكم لغرفة صناعة السينما بتاريخ 15/2/2023 بطلب الإفادة عن صحة ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن صدور إنذار من الغرفة أو قيام الغرفة بوقف تصريح عرض الفيلم».

وأضاف الخطاب: «نحيطكم علما بأن غرفة صناعة السينما لم توجه أي إنذار لأي من الشركات، فضلا عن أن غرفة صناعة السينما لم تصدر ثمة قرار بوقف عرض أي أفلام لأن هذا ليس من اختصاصات الغرفة، وأن غرفة صناعة السينما غير مسؤولة إلا عما يصدر منها من مكاتبات جرى تسليمها لأطراف الشكوى».

وبدوره أكد المنتج ريمون رمسيس مقاضاته لأي شخص أو وسائل إعلامية تنشر أخبار مغلوطة حول الشركة وأعمالها، لأن ذلك غرضه التشويش على أعمال الشركة وفيلم «رمسيس باريس»، والمقرر عرضه في السينمات قريبا.

موعد عرض فيلم «رمسيس باريس»

فيلم «رمسيس باريس» من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.