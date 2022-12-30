7 معلومات عن فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي.. كوميديا وأكشن

تصدر فيلم «رمسيس باريس» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقي الأول للفيلم، المرتقب طرح البرومو الدعائي له خلال الفترة المقبلة قبل عرضه في دور السينما.

موعد عرض فيلم رمسيس باريس

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي:

- يشارك هيفاء وهبي بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

- الفيلم تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

- إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، توزيع سيرنجي فيلمز.

تصوير المشاهد في فرنسا ومنشأة ناصر

- يعرض الفيلم في السينما مع موسم عيد الفطر المبارك 2023.

- تم تصوير الفيلم في العاصمة الفرنسية باريس، وفي منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، ومنشأة ناصر.

- تجسد هيفاء وهبي، شخصية فتاة شعبية تدعى حنين، أسباب تدفعها للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات ومفاجآت لم تكن في الحسبان.

- تدور الأحداث في إطار كوميدي مليء بالأكشن والإثارة، خصوصًا مع وجود مجموعة من المصريين في باريس، يواجهون العديد من المفاجآت التي تجبرهم على تشكيل عصابة بهدف سرقة لوحة الموناليزا.