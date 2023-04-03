خبير زراعي يحذر من ري القمح وقت هبوب الرياح والعاصفة الترابية

قال الدكتور هاني البرهامي، أستاذ متفرغ بقسم بحوث القمح في محطة سخا بكفر الشيخ، إن الكثير من مزارعي محصول القمح يرتكبون خطأ شائعا خلال هبوب الرياح والعاصفة الترابية في فصلي الشتاء والخريف، إذ يقدمون على ري المحصول خلال تلك الفترة، ما يعرض المحصول لخسارة كبيرة من الإنتاجية لكل فدان قمح.

أضرار الري وقت هبوب الرياح

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ري محصول القمح وقت هبوب الرياح يعرض النباتات للرقاد، ما يؤدي ذلك لحدوث أضرارا كبيرة ونقص في إنتاجية المحصول بشكل بالغ، بينما يتعرض المحصول لزاوية ميل النباتات مع سطح التربة وتلف جزء كبير منه.

أفضل وقت لحصاد المحصول

وأشار إلى أن أفضل وقت لحصاد محصول القمح المنزرع في نهاية شهر أكتوبر يكون من 20 أبريل حتى منتصف شهر مايو، نظرا إلى إنتاج المحصول واكتمال ملء السنابل بشكل كامل دون فراغ، حيث تكون متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القمح ما بين 16 إلى 25 أردب قمح.