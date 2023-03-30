معهد المحاصيل الحقلية يوجه توصيات زراعية مهمة قبل وخلال حصاد القمح

أصدر معهد المحاصيل الحقلية، التابع لوزارة الزراعة، عدداً من النصائح للمزارعين بشأن العناية بمحصول القمح في الفترة الحالية وحتى مرحلة الحصاد والنقل، والتي تساعد على زيادة الإنتاجية بجوده عالية.

الاهتمام بالري وعدم زيادة المياه عن اللازم

وأكد معهد المحاصيل الحقلية على ضرورة الاهتمام بالري وعدم زيادة المياه عن اللازم، حيث يتسبب زيادة أو نقص الري في العديد من المشاكل للنباتات، كما يختلف عدد الريات بالنسبة لمحصول القمح على حسب نوع التربة والمنطقة والأمطار والأحوال الجوية، وأوضح المعهد أن الري المتأخر للقمح قد يتسبب في الرقاد، لذلك يجب تجنب الري وقت الرياح الشديدة أما وقوف المياه بالأرض يتسبب في ذبول الأوراق.

وشدد المعهد في توصياته على ضرورة وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة في تغيير لونه للأصفر، حيث يعني الاصفرار أن النبات استكفى من الغذاء الأرضي ولا يوجد انتقال للغذاء من الساق للحبوب، وأن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر وتكون هي المرحلة الملائمة للحصاد.

اختيار التوقيت المناسب لحصاد القمح

وأشار المعهد إلى أهمية العناية باختيار التوقيت المناسب لحصاد القمح وذلك عند وصول المحصول إلى طور النضج التام، ومن علاماته أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة ويصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها، كذلك فإن عدم التأخير في عملية الحصاد عن الميعاد المناسب، يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات ومن ثم تصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط الأمر الذي يؤدي لزيادة نسبة الفقد في المحصول.

ولفت إلى أن استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد يساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحصاد، وعند الحصاد اليدوي للقمح، ينبغي تجنب الحصاد في قت ارتفاع درجة الحرارة خلال الظهيرة وتكون في الصباح الباكر أو عقب غروب الشمس.